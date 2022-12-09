Ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки» может составлять до 30 млрд рублей

В колоссальную сумму оценивают потери от пожара в ТЦ «Мега Химки», который полностью уничтожил постройку.

Как стало известно редакции Shot, во Всероссийском союзе страховщиков уже подсчитали приблизительный ущерб от пожара в торговом центре в Химках. Он может составить от 20 до 30 миллиардов рублей. Уничтоженные пламенем объекты пи это были застрахованы.

Точные причины ЧП еще выясняются. Вполне возможно, к пожару привел человеческий фактор.

Напомним, крупный пожар в ТЦ «Мега Химки» произошел ранним утром 9 декабря. Здание выгорело дотла.