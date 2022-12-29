Новый Год уже на носу, поэтому многие ленинградцы закупаются продуктами к праздничному столу. Традиционные селедка под шубой и оливье скоро окажутся главными героями новогодней ночи. Но что же ставят на праздничный стол в других странах?

США

В Америке в роли традиционного праздничного блюда выступает индейка, которую заполняют продуктами, найденными в холодильнике. Чаще всего в роли начинки выступают яблоки, капуста, сыр, грибы, чернослив, фасоль, чеснок и пряности.

Англия

Англичане празднуют новогодние праздники с плумпудингом. Он представляет собой блюдо из сала, хлебных крошек, муки, изюма, яиц и пряностей. Сие творение сверху поливается ромом и поджигается при подаче на стол для антуража. Второе блюдо — фаршированная начиненная овощами индейка под соусом из крыжовника или фаршированный гусь.

Финляндия

У финнов есть название праздничного стола. Звучит как «Йолупёута», что в переводе на русский означает «Рождественский стол». Традиционными блюдами на нем считаются: рождественская ветчина с горчицей, лютефиск, запеканки из печени, моркови, брюквы и вариации кушаний из селедки.

Австрия и Венгрия

В этих странах считается, что счастье улетит, если на праздный стол поставить птицу. Поэтому австрийцы предпочитают готовить к празднику жареного молочного поросенка, шницель или традиционный рыбный салат по-австрийски, а на десерт — штрудель. Венгры в качестве праздничного угощения ставят на стол маковые и ореховые рулеты — бейглы.

Дания и Швеция

Рыбными обычаями в новогодние праздники славятся в Дании и Швеции. Датчане в роли праздничного блюда предпочитают треску, а шведы лютефикс — рыбное блюдо из сушеной трески и рисовый пудинг с миндалем в качестве сладкого.

Норвегия

Крансекаке — традиционное кондитерское изделие, которое едят по особым случаям в Норвегии, например, в честь имены периодов. Оно представляет собой торт-венок из миндальной муки. Выпекают в форме 18 колец, сложенных друг на друга и напоминающих пирамиду. Есть также датский аналог десерта — крансекаге.

Германия

Сельдь — символическое блюдо на празднествах в Германии, так как она сулит счастье в наступающем году. А также в обязательном порядке на стол ставят зауэркраут — тушеную квашенную капусту с сосисками, айсбайн (в переводе на русский — «ледяная нога») — мясное блюдо из свиной ножки и, в зависимости от региона, разновидности немецких колбасок. Особое отношение у немцев к рождественскому гусю, фаршированного каштанами, яблоками, черносливом и луком.

Нидерланды

Главными национальными блюдами голландцев на новогоднем столе являются поджаренные во фритюре пончики в форме пельменей с изюмом или смородиной внутри и соленые бобы.

Франция

Празднество Нового Года во Франции не обходится без устриц, жареных каштанов, бутербродов с гусиным паштетом и традиционным французским тортом с названием Ля бюш де Ноэль («рождественское полено») в виде шоколадного рулета.

Бельгия

Бельгийцы в праздник предпочитают мясо вепря, телячью колбасу с трюфелями и традиционный торт.

Польша

В Польше принято выставлять на новогодний стол 12 блюд (по числу апостолов), среди которых нет мясных. Например, борщ с ушками — маленькими пельменями из с грибной начинкой или грибной суп, вареники с сыром и картошкой, кутья — ячменная каша с черносливом, жареный карп, сельдь в сметане, клецки с маслом. В Польше, так же как и в некоторых других странах рыба на столе считается символом счастья и благополучия.

Испания, Португалия и Куба

В Испании, Португалии и на Кубе тоже есть свой символ, приносящий счастье — виноградная лоза. С началом боя курантов необходимо съесть 12 ягод, загадывая на каждую желание на 12 месяцев в году. Праздничной стол испанцев предполагает наличие хамона — сыровяленого свиного окорока и нуги, изготовленной из меда, сахара, белка и миндаля.

Италия

Итальянцы в канун праздника готовят Котекино кон лентиккье — свиная колбаса с чечевицей. Считается, что блюдо приносит финансовую удачу, поэтому, чем больше чечевицы было съедено, тем прибыльнее будет наступающий год. На новогоднем столе также в почете виноград и орехи.

Чехия и Словакия

Главным блюдом праздника в Словакии и Чехии, которые более 70 лет были одним целым, является жареный карп. Рыбу разводят в специальных прудах для рождественского угощения. К столу обязателен яблочный штрудель.

Румыния, Австралия и Болгария

Особенностью этих стран стал праздничный пирог. Внутрь каждого хлебобулочного изделия добавляется монета, орех и перчинка. Тот, в чем куске обнаружится инородный предмет, в грядущем году станем семейным человеком.

Греция

За праздничным столов в Греции основным блюдом считается жареная баранина или свинина. Одно место при семейном застолье всегда остается пустым. Оно предназначено местного Деда Мороза, которого греки называют Агиос Василис.

Израиль

Празднование Нового Года у изралитян проходит в сентябре. Главное правило застолья — не допустить появления на столе горьких, кислых и соленых блюд. Сладкий праздник предполагает наличие в новогоднем меню фиников, яблок, гранатов и меда. Еврейский праздничный хлеб — халу принято обмакивать в мед. Жители Израиля верят, что это ритуальное действо поможет подсластить наступающий год. Печеные яблоки, капуста, свекла и вареная рыба также ставят на праздничный стол.

Япония

Японцы каждый год накрывают новогодний стол символом избавления от трудностей — лапшой тошикоши-соба, которую делают из гречневой крупы. Обязательным блюдом является моти — рисовые лепешки с начинкой в виде фруктов. Дополняют съестную картину черными сладкими бобами — куромамэ, икрой селедки — казуноко, креветками, морской капустой, жареными каштанами и вареной рыбой. Всэ это в купе принесет счастье, успех в делах, здоровье и спокойствие.

Тибет

Множество пирожков со всевозможными начинками пекут по новогодней традиции женщины в Тибете. Готовые хлебобулочные изделия раздают всем знакомым и встречным людям. Считается, что от количества розданного зависит финансовая состоятельность.