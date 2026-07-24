weather 18.8°
$

Главная / Новости / Менеджеров ПВЗ будут судить за кражу товаров у клиентов на 161 тысячу рублей в Петербурге

Новости Происшествия

Менеджеров ПВЗ будут судить за кражу товаров у клиентов на 161 тысячу рублей в Петербурге

Менеджеров пункта выдачи заказов в Василеостровском районе Санкт-Петербурга будут судить за присвоение товаров клиентов на сумму более 161 тысячи рублей.

По версии следствия, сотрудники фиктивно отменяли заказы, подменяли товары в коробках и не вносили сведения о них в электронную систему учета. Для оформления заказов они использовали множество аккаунтов.

Заведено уголовное дело о присвоении имущества с использованием служебного положения. Материалы дела с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Вам будет интересно
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец добился прекращения административного дела после того, как судебная экспертиза признала его наручные часы Rolex недорогой подделкой, а не...
13.06.2026
3044

Теги

Санкт-Петербург ПВЗ
Новости Происшествия

Подросток ударил ножом в живот и чем-то твердым по голове мужчину вдвое старше в Выборгском районе

Подростка в возрасте 14 лет задержали по подозрению в нападении на мужчину днем 23 июля в квартире в Светогорске Выборгского района Ленинградской области.

Во время конфликта школьник ударил 29-летнего мужчину ножом в живот и несколько раз твердым предметом по голове. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствие ходатайствует об аресте подростка. Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются. Также изучается работа органов профилактики с подозреваемым.

Вам будет интересно
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Леноб...
21.05.2022
21299

Теги

Выборгский район

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться