Менеджеров пункта выдачи заказов в Василеостровском районе Санкт-Петербурга будут судить за присвоение товаров клиентов на сумму более 161 тысячи рублей.

По версии следствия, сотрудники фиктивно отменяли заказы, подменяли товары в коробках и не вносили сведения о них в электронную систему учета. Для оформления заказов они использовали множество аккаунтов.

Заведено уголовное дело о присвоении имущества с использованием служебного положения. Материалы дела с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.