Автобус с пассажирами «улетел» в кювет по дороге в Приморск

ДТП произошло сегодня днем, 9 декабря, в районе поселка Ландышевка в Выборгском районе Ленобласти.

Автобус с пассажирами, направлявшийся из Выборга в Приморск, съехал в кювет. О пострадавших не сообщается. Фото с места ДТП появилось в паблике «Интересные события в Выборге» в ВК.

Подробности ДТП уточняется.