Автобус с пассажирами «улетел» в кювет по дороге в Приморск

ДТП произошло сегодня днем, 9 декабря, в районе поселка Ландышевка в Выборгском районе Ленобласти.
Автобус с пассажирами, направлявшийся из Выборга в Приморск, съехал в кювет. О пострадавших не сообщается. Фото с места ДТП появилось в паблике «Интересные события в Выборге» в ВК.
Подробности ДТП уточняется.
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