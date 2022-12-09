Автобус с пассажирами «улетел» в кювет по дороге в Приморск

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло сегодня днем, 9 декабря, в районе поселка Ландышевка в Выборгском районе Ленобласти.

Автобус с пассажирами, направлявшийся из Выборга в Приморск, съехал в кювет. О пострадавших не сообщается. Фото с места ДТП появилось в паблике «Интересные события в Выборге» в ВК.

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Фото: Интересные события в Выборге

Подробности ДТП уточняется.

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09.12.2022 55
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