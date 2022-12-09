В Токсово в кювет опрокинулась мчавшаяся на вызов пожарная машина — фото

Во Всеволожском районе Ленобласти в кювет улетела автомобиль с пожарными, которые спешили на вызов в Токсово, где горел жилой дом.

Как рассказали в Леноблпожспасе, пожарные не пострадали. По предварительным данным, возможными причинами аварии стали скользкая дорога и неблагоприятные погодные условия. Автоцистерна пожарной части №104 следовала на пожар в качестве дополнительной техники.

Отметил, что в Токсово горел частный двухэтажный дом, пожар был локализован спустя час. На месте работали восемь пожарных, задействовав две единицы техники. Эвакуирована одна пожилая женщина, о пострадавших не сообщается.