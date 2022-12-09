В торжественном митинге приняли участие ветераны Ленинградской области и Санкт-Петербурга

«5 декабря 1941 года начались решающие бои за Тихвин. Бой у деревни Астрача стал решающим. В результате Тихвинской наступательной операции вражеские войска были отброшены за реку Волхов, тем самым, сорвав планы немецкого командования сомкнуть второе кольцо блокады, захватить Ленинград и бросить все силы на Москву», — напомнил зампредседателя Правительства Ленобласти Владимир Цой.

Участники митинга почтили минутой молчания павших воинов, после чего возложили венки и цветы к вечному огню и посетили новую экспозицию в музее «Астрача, 1941» — «Война глазами Павлика и Пауля».

Напомним, что музей «Астрача, 1941» является единственным музеем Великой Отечественной войны в восточной части Ленобласти. Открытие музея состоялось 9 декабря 1975 г. — в день освобождения Тихвина в здании бывшей начальной школы.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, пятницу, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. В Ленинградской области эта дата совпадает с Днем освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Ежегодная памятная дата – День Героев Отечества – отмечается в России с 2007 года. Праздник возрожден на основе исторической российской традиции чествования кавалеров ордена Святого Георгия – обладателей высшей воинской награды, учрежденной в 1769 году.