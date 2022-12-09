Кардиолог рассказал, кому нельзя пить кофе

От напитка лучше воздержаться людям с аритмией.
Как пишут «Известия» со ссылкой на кардиолога Айдара Шарафеева, для таких людей даже одна чашка ароматного напитка может закончиться сердечным приступом. В некоторых случаях он рискует стать фатальным.
«Если у вас от любых напитков с кофеином начинает колотиться сердце, вы не можете уснуть — значит, вам от них лучше отказаться!» — резюмировал медик.
Вам будет интересно
Петербургские врачи совершили чудо, подарив еще нерожденному ребенку счастливую жизнь в будущем. В Педиатрическом университете проведена первая в России операция на...
09.12.2022 76