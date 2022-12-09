Кардиолог рассказал, кому нельзя пить кофе

От напитка лучше воздержаться людям с аритмией.

Как пишут «Известия» со ссылкой на кардиолога Айдара Шарафеева, для таких людей даже одна чашка ароматного напитка может закончиться сердечным приступом. В некоторых случаях он рискует стать фатальным.

«Если у вас от любых напитков с кофеином начинает колотиться сердце, вы не можете уснуть — значит, вам от них лучше отказаться!» — резюмировал медик.