«Вкусвилл» подтвердил данные об утечке персональных данных клиентов

Сеть магазинов «ВкусВилл» сообщили об утечке личных данных клиентов. В сеть утекли номера телефонов, электронная почта и четыре последние цифры номера банковской карты.

Представители магазина сообщили, что утечка данных произошла с 8 на 9 декабря.

Как сообщили в пресс-службе магазина, специалисты «Вкусвилла» самостоятельно обнаружили утечку и предприняли действия для решения ситуации и обеспечения безопасности клиентов.

Имена клиентов, их личные адреса и номера карт остались в безопасности.

Магазин начал проверку инцидента.