«Вкусвилл» подтвердил данные об утечке персональных данных клиентов

Сеть магазинов «ВкусВилл» сообщили об утечке личных данных клиентов. В сеть утекли номера телефонов, электронная почта и четыре последние цифры номера банковской карты.
Представители магазина сообщили, что утечка данных произошла с 8 на 9 декабря.
Как сообщили в пресс-службе магазина, специалисты «Вкусвилла» самостоятельно обнаружили утечку и предприняли действия для решения ситуации и обеспечения безопасности клиентов.
Имена клиентов, их личные адреса и номера карт остались в безопасности.
Магазин начал проверку инцидента.
Вам будет интересно
В них содержится информация об именах, адресах, ИНН, банковских реквизитов физических и юридических лиц. Как сообщает Neva.Today, предположительно взломщиками является та...
17.11.2022 196