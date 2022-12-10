«Ёлку желаний» для детей из Мариуполя проведут в Петербурге

Её установят и в самом Мариуполе.

По словам Александра Беглова, в Петербурге проведут «Ёлку желаний» для детей из Мариуполя. Такое предложение к губернатору поступило во время прямой линии.

— По секрету скажу: мы готовим в подарок две большие ёлки, которые будут установлены в определённых местах для наших детей, и обязательно там будет и «Ёлка желаний, — отметил градоначальник.