Смертельное столкновение легковушки с фургоном произошло под Гатчиной

По факту произошедшего проводится проверка.

По информации издания «Невские Новости«, вечером, 9 декабря, на трассе Пустошка — Вырица произошло столкновение Daewoo Nexia с фургоном Ford Transit.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия, а водителя фургона доставили в больницу с травмами средней степени тяжестви.

По предварительной информации мужчина управлявший Daewoo вылетел на встречную полосу, где врезался в Ford.