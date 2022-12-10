Смертельное столкновение легковушки с фургоном произошло под Гатчиной

Автор: Александр Селиванов
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По факту произошедшего проводится проверка.

По информации издания «Невские Новости«, вечером, 9 декабря, на трассе Пустошка — Вырица произошло столкновение Daewoo Nexia с фургоном Ford Transit.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия, а водителя фургона доставили в больницу с травмами средней степени тяжестви.

По предварительной информации мужчина управлявший Daewoo вылетел на встречную полосу, где врезался в Ford.

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07.12.2022 183
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