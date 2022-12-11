Врачам продолжат выплачивать вознаграждения за выявление ранней онкологии

На Петербург и Ленобласть выделят миллионы.

Соответствующее распоряжение уже подписал глава кабмина Михаил Мишустин, говорится на сайте российского правительства. Всего на будущий год выделено 53984,6 тыс. рублей, эту сумму распределили между регионами. В их числе — Ленинградская область и Санкт-Петербург.

«При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам», — говорится в сообщении.

Такое вознаграждение медики получают с 2020 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявлял о дополнительных выплатах врачам первичного звена и скорых.