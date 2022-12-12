На трассе «Кола» после столкновения вспыхнуло два автомобиля

Один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.
По информации очевидцев из соцсетей, вечером, 11 декабря, на трассе «Кола» в сторону Ленобласти произошло жесткое столкновение легковушек. От сильного столкновения автомобили загорелись.
В результате ДТП пострадал водитель одного из авто, он отказался от госпитализации. В полиции отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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