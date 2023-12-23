Названы лучшие упражнения для тренировки после застолья на Новый год

Издание Men Today назвало лучшие упражнения для тренировки после новогоднего застолья.

После плотного приема пищи не стоит тренироваться интенсивно, рекомендуется прогуляться в обычном темпе 15-30 минут. Это улучшит кровообращение, ускорит пищеварение, снизит риск изжоги и уменьшит вздутие.

Также рекомендуется делать наклоны в стороны, не сгибая колени и полувыпады в стороны. Для этого нужно поставить ноги шире плеч, перенести вес на правую ногу и согнуть ее в колене, а затем вытянуть левую ногу в сторону. Затем нужно повторить движение на другую сторону.