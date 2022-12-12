Тхэквондист из Ленобласти завоевал Кубок мира

Студент Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Максим Доможилов выиграл Кубок мира по тхэквондо.
Максим Доможилов — студент II курса факультета философии, культурологии и искусства — занял 1 место в категории «Мужчины 18-39 лет до 92 кг».
Соревнования проходили в Минске. В них участвовали 900 спортсменов из 10 стран.
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