Тхэквондист из Ленобласти завоевал Кубок мира

Студент Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Максим Доможилов выиграл Кубок мира по тхэквондо.

Максим Доможилов — студент II курса факультета философии, культурологии и искусства — занял 1 место в категории «Мужчины 18-39 лет до 92 кг».

Соревнования проходили в Минске. В них участвовали 900 спортсменов из 10 стран.