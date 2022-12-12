В Петербурге на сегодняшний день, 12 декабря, нет образовательных учреждений, которые бы полностью были закрыты из-за коронавируса или гриппа.

На дистанционное обучение сейчас переведены 59 классов, пишет издание «АБН» со ссылкой на городской комитет по образованию.

Уточняется, что администрация каждого образовательного учреждения самостоятельно принимает решение о переводе учеников на дистанционное обучение. Обычно это происходит, когда на занятия из-за болезни не приходят более 20% школьников.