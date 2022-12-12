Животные страдают от разъедающей соли на дорогах

Количество обращений в ветеринарные клиники увеличилось в разы.

Причиной тому становятся травмы лап, которые животные получают во время прогулки — информирует своих читателей редакция Мойки78.

По словам ветеринаров количество обращений в ветклиники заметно выросло за последние две недели.

Владельцы собак жалуются преимущественно на то, что из-за соли на тротуарах они вынуждены выгуливать своих питомцев в грязевой жиже, из-за чего у тех образуются покраснения и трещины на лапах.

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