Реальная цена при том останется прежней.

Фонтанка.ру объяснила как повышение тарифов скажется на реальной стоимости платных парковочных мест.

Повышение тарифа проводится ежегодно. Это связано с индексацией потребительских цен. Без такой меры не обойтись при формировании городского бюджета.

Максимальный размер платы за пользование парковочным местом, который будет установлен в новом году, означает, что сверх установленного тарифа плата взиматься не может.

Реальные цены за парковку должны остаться на прежнем уровне.

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