Реальная цена при том останется прежней.
Фонтанка.ру объяснила как повышение тарифов скажется на реальной стоимости платных парковочных мест.
Повышение тарифа проводится ежегодно. Это связано с индексацией потребительских цен. Без такой меры не обойтись при формировании городского бюджета.
Максимальный размер платы за пользование парковочным местом, который будет установлен в новом году, означает, что сверх установленного тарифа плата взиматься не может.
Реальные цены за парковку должны остаться на прежнем уровне.
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