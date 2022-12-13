Дрозденко: Ситуация в экономике Ленобласти стабильная

Во вторник, 13 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги 2022 года и рассказал о планах региона в прямом эфире на пресс-конференции.

«Уважаемые коллеги, в завершении года всегда принято подводить итоги. Хочу сказать, что, несмотря на все внешние сложности, 2022 год завершается для нас достаточно неплохо», — начал свою речь губернатор.

Ситуация в экономической сфере в регионе остается стабильной. Ленобласти удалось решить несколько проблемных вопросов, которые получили общественный резонанс. В частности, запуск Тихвинского вагоностроительного завода и Русско-Высоцкой птицефабрики. На сегодняшний день предприятия возобновили свои производства.

Однако остаются сложности с крупнейшим промышленным предприятием Nokian Tyres. Компания сменила собственника, но запуск производства — дело не легкое.

«В целом, если говорить по экономике — у нас идет рост, мы это видим по объему отгруженных товаров, оказанных услуг по отрасли, экономика, а также по росту ВВП», — отметил глава региона.