Дрозденко: Ситуация в экономике Ленобласти стабильная

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 13 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги 2022 года и рассказал о планах региона в прямом эфире на пресс-конференции.

«Уважаемые коллеги, в завершении года всегда принято подводить итоги. Хочу сказать, что, несмотря на все внешние сложности, 2022 год завершается для нас достаточно неплохо», — начал свою речь губернатор.

Ситуация в экономической сфере в регионе остается стабильной. Ленобласти удалось решить несколько проблемных вопросов, которые получили общественный резонанс. В частности, запуск Тихвинского вагоностроительного завода и Русско-Высоцкой птицефабрики. На сегодняшний день предприятия возобновили свои производства.

Однако остаются сложности с крупнейшим промышленным предприятием Nokian Tyres. Компания сменила собственника, но запуск производства — дело не легкое.

«В целом, если говорить по экономике — у нас идет рост, мы это видим по объему отгруженных товаров, оказанных услуг по отрасли, экономика, а также по росту ВВП», — отметил глава региона.
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08.12.2022 139
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