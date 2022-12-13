В Ленобласть возвращаются электронные больничные

В понедельник, 12 декабря, Александр Дрозденко дал соответствующее поручение новому председателю комздрава Александру Жаркову.
Вернуться к электронным больничным решено на фоне роста заболеваемости гриппом, а также недостатка медицинских кадров в поликлиниках.
«Как и в пандемию, снова можно электронно оформлять, открывать и закрывать больничные. В промежутке — посещение к врачу. Очереди чихающих — это огромная нагрузка на врачей, а также создание ажиотажа в поликлиниках», — заметил губернатор.
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12.12.2022 78