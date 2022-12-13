В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Редакция ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — рядовой Александр Антоненко.

Рядовой Александр Антоненко выполнял задачи по эвакуации с передовой раненого личного состава и военной техники, получившей повреждения в ходе ожесточенных боев с украинскими националистами.

Противник открыл минометный огонь по автомобильной колонне, в составе которой Александр эвакуировал и вверенное ему вооружение, военную технику и личный состав.

Рядовой Антоненко, проявив личное мужество, опыт и профессионализм, вывел автомобиль из-под огня, что позволило избежать потерь личного состава и уничтожения техники.