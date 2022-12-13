На восстановление Енакиево в следующем году могут выделить более 3 млрд рублей

В следующем 2023 году на восстановление подшефного города Енакиево могут выделить до 3 млрд рублей. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

750 млн рублей на эти цели заложено в бюджете региона на 2023 год — 0,5% от всего бюджета. «Это тот минимум, который мы гарантировано потратим», — уточнил губернатор.

Еще 2,3 млрд региону готов выделить федеральный бюджет с условием, что деньги будут освоены до 1 апреля 2023 года.

«Сначала было даже желание отказаться. Но, проанализировав предложение, мы оценили, что 1,3 млрд мы освоим. И, наверное, будем просить еще 1 миллиард, чтобы нам его оставили, хоть подготовить документацию мы не успеем»,— добавил Дрозденко.