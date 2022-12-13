Небольшой снег и до -9°C – погода в Ленобласти на 14 декабря

В среду, 14 декабря, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами умеренный. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6…-11°C, местами на северо-западе области до -14°C, днем -4…-9°C. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.