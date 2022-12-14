В Петербурге электричка насмерть сбила подростка

На месте происшествия работали экстренные службы.
Как сообщили очевидцы, парень вышел из электрички и двинулся в сторону специального перехода.
Отмечается, что юноша пересекал переход на запрещающий сигнал для пешеходов, однако парень не обратил на это внимания.
Так, на железнодорожной станции Кушелевка электричка насмерть сбила молодого человека.
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11.11.2022 3938