Пресс-служба НХЛ опубликовала статистику по забитым голам нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».

Отмечается, что Овечкина опережают только двое игроков, а именно Уэйн Гретцки (894 гола) и Горди Хоу (801).