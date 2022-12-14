Хоккеист Овечкин стал третьим в истории НХЛ игроком с 800 голами

Автор: Александр Селиванов
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Пресс-служба НХЛ опубликовала статистику по забитым голам нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».

Отмечается, что Овечкина опережают только двое игроков, а именно Уэйн Гретцки (894 гола) и Горди Хоу (801).

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18.11.2022 423
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