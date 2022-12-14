Рядовой из Гостилиц погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб рядовой из Ломоносовского района Ленобласти, понтонёр понтонного отделения Евгений Кольцов. Ему было 26 лет.

Соболезнования его родным и близким выразили администрация и совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение.

«Отзывчивый, смелый, внимательный. Таким Евгений останется в нашей памяти. Настоящий мужчина, который в непростое для страны время с честью и отвагой выполнил свой воинский долг! <…> Низкий поклон и вечная память Герою!» — говорится в сообщении.

Евгений Кольцов погиб 28 ноября. О дате и времени прощания с бойцом будет сообщено дополнительно.