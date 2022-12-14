Как оказалось, знаменитый юморист живет в Армении и о возвращении в Россию пока не говорит.
Как стало известно peopletalk.ru, сейчас бывший резидент Comedy Club Гарик Мартиросян большую часть времени находится в столице Армении Ереване. Там он занимается продюсированием детских шоу. Примечательно, что свой отъезд из России комик не афишировал.
«Я, начиная с позапрошлого года, большую часть своего времени провожу в Ереване и занимаюсь здесь проектами, которые показывают, в том числе, и на местном телевидении», — поделился Мартиросян .
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29.11.2022 2089