Как оказалось, знаменитый юморист живет в Армении и о возвращении в Россию пока не говорит.

Как стало известно peopletalk.ru, сейчас бывший резидент Comedy Club Гарик Мартиросян большую часть времени находится в столице Армении Ереване. Там он занимается продюсированием детских шоу. Примечательно, что свой отъезд из России комик не афишировал.

«Я, начиная с позапрошлого года, большую часть своего времени провожу в Ереване и занимаюсь здесь проектами, которые показывают, в том числе, и на местном телевидении», — поделился Мартиросян .