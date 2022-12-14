Жительницы Бокситогорского района организовали мини-цех по пошиву балаклав и перчаток для участников СВО

Неравнодушные жительницы Бокситогорского района организовали мини-цех по пошиву одежды для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В свободное время они шьют для солдат балаклавы и перчатки. Присоединиться к рукодельницам могут все желающие. Они собираются каждый понедельник с 18:00 до 20:00 в студии «Авангард» Бокситогорского центра дополнительного образования (ул. Школьная, д. 13, кабинет 189).

Фото: vk.com/bmrvmeste