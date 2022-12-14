Жительницы Бокситогорского района организовали мини-цех по пошиву балаклав и перчаток для участников СВО

Автор: Гузель Галимова
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Неравнодушные жительницы Бокситогорского района организовали мини-цех по пошиву одежды для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В свободное время они шьют для солдат балаклавы и перчатки. Присоединиться к рукодельницам могут все желающие. Они собираются каждый понедельник с 18:00 до 20:00 в студии «Авангард» Бокситогорского центра дополнительного образования (ул. Школьная, д. 13, кабинет 189).

Жительницы Бокситогорского района организовали мини-цех по пошиву балаклав и перчаток для участников СВО СВО, Ленобласть, Бокситогорский район, Балаклавы
Жительницы Бокситогорского района организовали мини-цех по пошиву балаклав и перчаток для участников СВО СВО, Ленобласть, Бокситогорский район, Балаклавы
Жительницы Бокситогорского района организовали мини-цех по пошиву балаклав и перчаток для участников СВО СВО, Ленобласть, Бокситогорский район, Балаклавы
Фото: vk.com/bmrvmeste
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13.12.2022 93
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