Жительницы Бокситогорского района организовали мини-цех по пошиву балаклав и перчаток для участников СВО

Неравнодушные жительницы Бокситогорского района организовали мини-цех по пошиву одежды для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
В свободное время они шьют для солдат балаклавы и перчатки. Присоединиться к рукодельницам могут все желающие. Они собираются каждый понедельник с 18:00 до 20:00 в студии «Авангард» Бокситогорского центра дополнительного образования (ул. Школьная, д. 13, кабинет 189).
Фото: vk.com/bmrvmeste
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