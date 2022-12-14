Факторы надежности: нефтепроводчики рассказали о том, как делают транспортировку углеводородов эффективной и безопасной

Крупное предприятие ООО «Транснефть – Балтика», которое осуществляет транспортировку нефти и нефтепродуктов через систему магистральных трубопроводов по территории 8 регионов центральной и северо-западной части России, подводит предварительные итоги деятельности в 2022 году. Компания продемонстрировала устойчивую работу, обеспечив бесперебойные и безопасные поставки углеводородов потребителям.

Найти и предотвратить

Решению о реконструкции, замене какого-либо участка трубопровода предшествует тщательное плановое обследование с помощью внутритрубных инспекционных приборов. С применением различных технологий – ультразвука, магнитной дефектоскопии и других происходит всестороннее изучение состояния трубы, которое позволяет своевременно выявить скрытые дефекты и устранить их. Только в этом году специалисты «Транснефть – Балтики» совместно с профильным АО «Транснефть – Диаскан» обследовали 5 тысяч километров трубопроводов. Такая внушительная цифра складывается, в том числе, из-за того, что некоторые участки для максимально точного результата проходят один за другим несколько разных приборов.

Зачастую обследование необходимо только для того, чтобы убедиться: трубопровод и далее можно безопасно эксплуатировать. Но в случае выявления дефектов участки подлежат замене. По итогам 2022 года выполнено подключение 29 километров обновленных участков магистральных нефтепроводов и 16 километров нефтепродуктопроводов. Меняют и задвижки, необходимые для управления потоками углеводородов. В 2022 году всего обновят 62 единицы такой запорной арматуры.

Регулярно обновляется оборудование магистральных насосных, обеспечивающих транспортировку нефти и нефтепродуктов по трубопроводу. Выполняются плановые ремонты, в ходе которых модернизируются, а при необходимости заменяются магистральные насосные агрегаты – «сердца» трубопроводной системы, а также входящие в их состав электродвигатели. В этом году выполнена замена двух электродвигателей подпорных насосных агрегатов на линейной производственно-диспетчерской станции «Ярославль» и двух электродвигателей магистральных насосных агрегатов на станциях НПС-3 и НПС-7 (в Смоленской и Новгородской областях).

Завершен капитальный ремонт семи электродвигателей магистральных и подпорных насосных агрегатов. На этом направлении удалось достичь полного импортозамещения: новые насосные агрегаты и двигатели, поступающие на предприятие, производятся в Челябинске на заводах, находящихся под управлением ООО «УДМ» (входит в систему «Транснефть»). Наиболее мощный из агрегатов, имеющихся в арсенале компании, за час работы способен прокачать по трубе такой объем нефти, для перевозки которого по железной дороге необходимо не менее 60 самых больших цистерн.

Тяжело в учении – легко в бою

Другой фактор надежной и стабильной работы – профессионализм и навыки сотрудников, в том числе по предотвращению и ликвидации последствий нештатных ситуаций. Такие случаи на практике крайне редки, но готовность к реагированию на них должна обеспечиваться на высоком уровне. По итогам года во всех филиалах предприятия прошло свыше 1,3 тысяч тематических учебно-тренировочных занятий, посвященных теме ликвидации аварийных разливов, устранению последствий сбоев и т.п.

Отработка таких ситуаций в приближенных к реальным условиям позволяет работникам предприятия уверенно действовать в любой обстановке. Поддержание высокой готовности подразделений – это одна из ключевых составляющих необходимого уровня безопасности.

На объектах нефтетранспортной отрасли очень важна и пожарная безопасность. Чтобы в полную силу противостоять огненной угрозе все станции оснащаются современными автоматическими системами пожаротушения. Но это только первый рубеж. Рядом с автоматикой дежурят и люди – добровольные пожарные дружины, состоящие из сотрудников предприятия, а также договорные подразделения МЧС. В их распоряжении пожарная техника с новейшими системами подачи огнетушащих средств, пеноподъемники, способные «дотянуться» до верха самого высокого резервуара. Для эффективного владения техникой, поддержания навыков борьбы с огнем на всех объектах также регулярно проводятся учения. Всего по итогам года в ООО «Транснефть – Балтика» проведено 12 пожарно-тактических учений и 269 учебно-тренировочных занятий по пожарной тематике.

С заботой о природе

Сами по себе мероприятия по обеспечению надежности работы нефтетранспортной системы сводят к минимуму воздействие на окружающую среду. При этом вопросам экологии нефтепроводчики уделяют большое внимание. Это и восстановление водных биоресурсов, и высадка деревьев; волонтеры участвуют в акциях по очистке берегов водоемов, сбору аккумуляторов и макулатуры. В этом году «Транснефть – Балтика» выпускала мальков сига, лосося и стерляди в водоемы Ленинградской и Ярославской областей. В Ленинградской и Новгородской областях в соответствии с требованиями федерального законодательства после завершения строительно-монтажных работ на объектах линейной части трубопроводов выполнено лесовосстановление на площади в 62 га. В Ленинградской области высажено 31 тысяч саженцев сосны, а в Новгородской – 107 тысяч молодых елей.

На самих производственных объектах постоянно ведется строгий экологический контроль. В течение года проводят десятки тысяч экологических анализов. Исследуют состояние воздуха, воды и почвы на производственных площадках и рядом с другими объектами «Транснефть – Балтики». Результаты такого мониторинга неизменно подтверждают: все пробы соответствуют нормативам.

Кстати, оборудование, используемое для экоконтроля, активно заменяется на отечественное. Поступают новые российские спектрофотометры для контроля качества сточных поверхностных и подземных вод, рН-метры, весы, газоанализаторы, характеризующиеся высокой точностью и качеством измерений. Обновляются и системы, задействованные в обеспечении экологической безопасности. Так, осенью 2022 года на станции «Палкино» в Ярославской области введена в эксплуатацию новая станция биологической очистки сточных вод.

«Сочетание современного оборудования, пристального внимания к таким компонентам устойчивого развития, как охрана труда, энергоэффективность, промышленная и экологическая безопасность, и, конечно, профессионализма сотрудников позволяет ООО «Транснефть – Балтика» всегда оставаться в числе ведущих предприятий регионов присутствия. Более 6,5 тысячи работников – это главная наша ценность, и со своей стороны мы обеспечиваем им широкие социальные гарантии, достойную заработную плату, возможности для развития и роста», — отмечает генеральный директор компании Владимир Радов.