На Невском проспекте включили новогоднюю подсветку

В Петербурге зажгли новогоднюю подсветку на Невском проспекте.
Новогодняя иллюминация начала появляться на главной улице города еще в середине ноября, однако в полной мере праздничное освещение заработало только сейчас.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА, www.spb.kp.ru
В конце недели, 17 декабря, на Манежной площади будет открыта Рождественская ярмарка. А до 19 декабря планируется завершить украшение главной ели на Дворцовой площади. К слову, там уже появилась горка для катания.
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09.12.2022 160