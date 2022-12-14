На Невском проспекте включили новогоднюю подсветку

В Петербурге зажгли новогоднюю подсветку на Невском проспекте.

Новогодняя иллюминация начала появляться на главной улице города еще в середине ноября, однако в полной мере праздничное освещение заработало только сейчас.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА, www.spb.kp.ru

В конце недели, 17 декабря, на Манежной площади будет открыта Рождественская ярмарка. А до 19 декабря планируется завершить украшение главной ели на Дворцовой площади. К слову, там уже появилась горка для катания.