На Невском проспекте включили новогоднюю подсветку

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге зажгли новогоднюю подсветку на Невском проспекте.

Новогодняя иллюминация начала появляться на главной улице города еще в середине ноября, однако в полной мере праздничное освещение заработало только сейчас.

На Невском проспекте включили новогоднюю подсветку Петербург, новогодние украшения, невский проспект
На Невском проспекте включили новогоднюю подсветку Петербург, новогодние украшения, невский проспект
На Невском проспекте включили новогоднюю подсветку Петербург, новогодние украшения, невский проспект
На Невском проспекте включили новогоднюю подсветку Петербург, новогодние украшения, невский проспект
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА, www.spb.kp.ru

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09.12.2022 160
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