В Петербурге прошли эвакуации в учебных заведениях

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Сообщения о минировании оказались ложными.

13 декабря в городе прокатилась волна сообщений о лжеминировании, сообщает «Мойка78».

В более, чем в 150 зданиях были проведены проверки после сообщений о заложенной бомбе, полученных по электронной почте.

В основном это были учебные заведения: школы и вузы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В общей сложности было эвакуировано более 350 человек.

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