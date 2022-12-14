В Петербурге прошли эвакуации в учебных заведениях

Сообщения о минировании оказались ложными.

13 декабря в городе прокатилась волна сообщений о лжеминировании, сообщает «Мойка78».

В более, чем в 150 зданиях были проведены проверки после сообщений о заложенной бомбе, полученных по электронной почте.

В основном это были учебные заведения: школы и вузы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В общей сложности было эвакуировано более 350 человек.