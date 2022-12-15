Синоптик рассказал о вероятной оттепели в Петербурге уже на следующей недели

Теплые воздушные массы ворвутся в регион после отступления антициклона.

Как поделился синоптик Александр Колесов, потепление в Северной столице и окрестностях может произойти уже на следующей неделе.

Перспективы оттепели в нашем регионе на следующей неделе сохраняются. С отступлением антициклона сменится направление ветра под влиянием циклонов с Северной Атлантики и теплые воздушные массы, скорее всего, прорвутся к Санкт-Петербургу, — пишет метеоролог в своем Телеграм-канале.

До тех пор в регионе будет заметно похолодание. В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от -10 до -5 градусов.