Синоптик рассказал о вероятной оттепели в Петербурге уже на следующей недели

Теплые воздушные массы ворвутся в регион после отступления антициклона.
Как поделился синоптик Александр Колесов, потепление в Северной столице и окрестностях может произойти уже на следующей неделе.
Перспективы оттепели в нашем регионе на следующей неделе сохраняются. С отступлением антициклона сменится направление ветра под влиянием циклонов с Северной Атлантики и теплые воздушные массы, скорее всего, прорвутся к Санкт-Петербургу, — пишет метеоролог в своем Телеграм-канале.
До тех пор в регионе будет заметно похолодание. В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от -10 до -5 градусов.
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14.12.2022 68