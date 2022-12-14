В Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка

Петербургские школьники могут уйти на каникулы раньше.

При отсутствии более 20% класса, дети должны уходить на карантин — об этом сообщила редакция 78.ru.

Так же стало известно, что при дальнейшем росте количества заболевших ОРВИ и гриппом, в этом году хотят отменить детские новогодние праздники.

На данный момент в городе делается все возможное для нераспространения инфекции.