В Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Петербургские школьники могут уйти на каникулы раньше.

При отсутствии более 20% класса, дети должны уходить на карантин — об этом сообщила редакция 78.ru.

Так же стало известно, что при дальнейшем росте количества заболевших ОРВИ и гриппом, в этом году хотят отменить детские новогодние праздники.

На данный момент в городе делается все возможное для нераспространения инфекции.

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14.12.2022 15
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