В Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка

Петербургские школьники могут уйти на каникулы раньше.
При отсутствии более 20% класса, дети должны уходить на карантин — об этом сообщила редакция 78.ru.
Так же стало известно, что при дальнейшем росте количества заболевших ОРВИ и гриппом, в этом году хотят отменить детские новогодние праздники.
На данный момент в городе делается все возможное для нераспространения инфекции.
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14.12.2022 15