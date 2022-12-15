92 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 92 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 15 декабря.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+3).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+7), Кудрово (+9), Янино-1 (+2), Сертолово (+11), массив Ваганово (+2), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Бугры (+2), Касимово (+1), Коркинское озеро (+1), ДПК Ветеран-1 (+1).
- Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+2), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+3), Торфяновка (+1), Кравцово (+1), Лесогорский (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+10), Прибытково (+1).
- Киришский район: Кириши (+4), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
- Лужский район: Торковичи (+1), Дзержинского (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+6), Ерёмина Гора (+1).
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14.12.2022 82