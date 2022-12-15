92 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 92 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 15 декабря.

Бокситогорский район: Пикалёво (+3) .

Волховский район: Волхов (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+7), Кудрово (+9), Янино-1 (+2), Сертолово (+11), массив Ваганово (+2), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Бугры (+2), Касимово (+1), Коркинское озеро (+1), ДПК Ветеран-1 (+1).

Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+2), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+3), Торфяновка (+1), Кравцово (+1), Лесогорский (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+10), Прибытково (+1).

Киришский район: Кириши (+4), Будогощь (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).

Лужский район: Торковичи (+1), Дзержинского (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+6), Ерёмина Гора (+1).