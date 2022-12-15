Видео: двое подростков забросали снегом Вечный огонь в Кронштадте

Полиция разыскивает несовершеннолетних хулиганов, которые забросали снегом Вечный огонь в Кронштадте.
Инцидент произошел вечером 14 декабря на мемориале на Якорной площади. На кадрах, которые оказались в распоряжении «Невских новостей», видно, как дети намеренно забросали снегом пламя, а после убежали.
Видео: "Невские новости".
Спустя полтора часа горение Вечного огня было возобновлено.
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