Видео: двое подростков забросали снегом Вечный огонь в Кронштадте

Полиция разыскивает несовершеннолетних хулиганов, которые забросали снегом Вечный огонь в Кронштадте.

Инцидент произошел вечером 14 декабря на мемориале на Якорной площади. На кадрах, которые оказались в распоряжении «Невских новостей», видно, как дети намеренно забросали снегом пламя, а после убежали.

Видео: "Невские новости".

Спустя полтора часа горение Вечного огня было возобновлено.