Львы вернулись на Дворцовую пристань

Завершилась реставрация знаменитых петербургских статуй.

В сентябре львов с Дворцовой пристани увезли на реставрацию. Знаменитым статуям потребовался уход.

Как стало известно порталу 78.ru, 15 декабря их вернули обратно.

Повреждения в виде сколов, трещин и деформации медной поверхности были восстановлены.

Львы были отлиты на чугунолитейном заводе и установлены в 1832 году по модели Ивана Прокофьева мастером Иоганном Прангом.