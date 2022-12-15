Львы вернулись на Дворцовую пристань

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Завершилась реставрация знаменитых петербургских статуй.

В сентябре львов с Дворцовой пристани увезли на реставрацию. Знаменитым статуям потребовался уход.

Как стало известно порталу 78.ru, 15 декабря их вернули обратно.

Повреждения в виде сколов, трещин и деформации медной поверхности были восстановлены.

Львы были отлиты на чугунолитейном заводе и установлены в 1832 году по модели Ивана Прокофьева мастером Иоганном Прангом.

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