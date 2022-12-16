Небольшой снегопад и гололед ожидаются в Ленобласти в пятницу

Атмосферное давление будет повышаться.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 16 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода с небольшим снегом.
Столбики термометров опустятся от -6 до -11 градусов. Южный и юго-западный ветер будет с порывами до 4-9 метров в секунду.
Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.
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08.12.2022 1135