Диетолог Гинзбург посоветовал съедать не более 20 граммов красной икры в сутки

По словам эксперта, красная икра действительно является кладезем витаминов и микроэлементов.
Врач-диетолог, нутрициолог Михаил Гинзбург рассказал, какой должна быть допустимая суточная порция икры, чтобы она не только утолила гастрономические пристрастия, но и принесла пользу, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, эти элементы необходимы для укрепления иммунитета, правильного функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем.
Эксперт подчеркнул, что в красной икре много соли. Поэтому ее категорически не рекомендуется употреблять людям с артериальной гипертонией, так как избыток соли для их организма очень губителен. Людям без таких недугов разрешено съедать в сутки не более 20 граммов продукта.
Гинзбург добавил, что суточная порция для ребенка при хорошей переносимости не должна превышать 15 граммов. А до трехлетнего возраста лучше не давать этот продукт.