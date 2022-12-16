Диетолог Гинзбург посоветовал съедать не более 20 граммов красной икры в сутки

По словам эксперта, красная икра действительно является кладезем витаминов и микроэлементов.

Врач-диетолог, нутрициолог Михаил Гинзбург рассказал, какой должна быть допустимая суточная порция икры, чтобы она не только утолила гастрономические пристрастия, но и принесла пользу, сообщает «Вечерняя Москва».

— В красной икре содержатся холин, селен, фосфор, фолиевая кислота, витамины В12, E и D, антиоксиданты, а также самый главный источник жиров — омега-3, — сказал Гинзбург.

По его словам, эти элементы необходимы для укрепления иммунитета, правильного функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем.

Эксперт подчеркнул, что в красной икре много соли. Поэтому ее категорически не рекомендуется употреблять людям с артериальной гипертонией, так как избыток соли для их организма очень губителен. Людям без таких недугов разрешено съедать в сутки не более 20 граммов продукта.

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Гинзбург добавил, что суточная порция для ребенка при хорошей переносимости не должна превышать 15 граммов. А до трехлетнего возраста лучше не давать этот продукт.