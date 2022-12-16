Ленинградские школьники проверили свои знания в области цифровой безопасности

16,5 тысяч школьников уже приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет»

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика» на платформе Учи.ру бесплатно для учеников 1-9 классов и завершится 26 декабря.

«Важно, чтобы ребята могли разобраться в современных технологиях уже сейчас. Задания научат детей эффективно использовать гаджеты, браузеры и поисковики и грамотно обходить основные сложности в сети – от фишинга и вирусов до мошенничества, в том числе при онлайн-покупках», — подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник.

Ранее эксперты рассказали, как жителям Ленобласти не попадаться на уловки мошенников. А мы в редакции попытались разобраться с VPN-сервисами: что это такое и какие у них плюсы и минусы.