Четырехлетний ребенок попал в реанимацию после занятий в бассейне в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

В Колпинском районе города занятие в бассейне обернулось трагедией.

Из водно-досугового центра на улице Павловской накануне в больницу забрали маленького мальчика. Как пишет «Агентство журналистских расследований», ребенок наглотался воды во время занятий в бассейне. Ребенок посещает центр с сентября месяца.

Сейчас маленький пациент помещен в реанимацию. Следственный комитет и прокуратура уже проводят проверку.

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