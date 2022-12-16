Четырехлетний ребенок попал в реанимацию после занятий в бассейне в Петербурге

В Колпинском районе города занятие в бассейне обернулось трагедией.

Из водно-досугового центра на улице Павловской накануне в больницу забрали маленького мальчика. Как пишет «Агентство журналистских расследований», ребенок наглотался воды во время занятий в бассейне. Ребенок посещает центр с сентября месяца.

Сейчас маленький пациент помещен в реанимацию. Следственный комитет и прокуратура уже проводят проверку.