Ветеранам ВОВ в Петербурге выплатят по 10 тысяч рублей

Единоразовая выплата приурочена к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда.

Проект о выплатах ко Дню прорыва блокады Ленинграда подготовлен городскими властями и сейчас находится на антикоррупционной экспертизе — сообщила Мойка78.

10 тысяч рублей получат участники, инвалиды и ветераны ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники. Вдовы и вдовцы умерших участников войны получат 5 тысяч рублей.

80-летие Дня прорыва блокады Ленинграда в Петербурге отметят 18 января 2023 года.

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