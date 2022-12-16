На Светогорском ЦБК прошла встреча руководителей предприятий в сфере управления персоналом

14 декабря в городе Светогорске Ленинградской области прошел уже второй круглый стол с HR-директорами компаний производственной сферы Выборгского района. Инициатором выступила команда департамента по управлению персоналом НПАО «Светогорский ЦБК».

12 предприятий приняли участие во встрече. Приехали руководители и HR-представители производственных компаний: Выборгский судостроительный завод, Выборгский филиал ООО «Завод Технофлекс», АО «Каменногорское карьероуправление», ООО «Втормет Скрап», ООО «Макси-строй», ЗАО «КБР Ист», НТЛ «Упаковка», а также руководство Центра занятости населения по Выборгскому району.

Организатором и идейным вдохновителем этих встреч выступило руководство НПАО «Светогорский ЦБК» − одного из системообразующих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России. Оно же и обозначило цель таких встреч – знакомство, профессиональное сотрудничество, обмен опытом, идеями и мнениями с партнерами производственной сферы Выборгского района и Ленинградской области. Через такие круглые столы, по мнению организаторов, можно найти пути решения главных вызовов в сфере управления персоналом и получить информационную поддержку в непростых условиях изменений.

За круглым столом обсудили основные тенденции на рынке труда, программы обучения и развития персонала, подход к людям с особенностями. Участники поделились друг с другом задачами, которые предстоит решить прежде всего, а также хорошими новостями и перспективами на будущее, полезными практиками взаимодействия с персоналом, инструментами и методами удержания, развития персонала и формирования кадрового резерва. Также, в рамках обмена лучшими практиками, прозвучали выступления по организации медицинской помощи и подхода к «фабричной медицине» на примере медико-санитарных частей Выборгского судостроительного завода и НПАО «Светогорского ЦБК».

Сегодня в новых условиях развития бизнеса нам важно поддерживать связь друг с другом и обмениваться опытом по решению наиболее насущных задач, которые возникают перед нами. Поэтому мы рады были принимать на территории своего комбината наших коллег– руководителей и HR представителей производственных предприятий Выборгского района. Мы видим, что по отзывам участников, наша встреча прошла полезно и эффективно. Будем и дальше продолжать нашу совместную работу и обмен наилучшими практиками в области HR на благо наших сотрудников, коллективов предприятий нашего района, — комментирует Ольга Пикалова, директор по управлению персоналом Светогорского ЦБК.

В планах провести следующий круглый стол в первом квартале 2023 года уже на базе другого предприятия-партнера.