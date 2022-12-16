В ГосДуме принят на рассмотрение антикартельный пакет

Два законопроекта уже приняты.

Согласно сообщениям Парламентской газеты, в Государственной Думе приняли в первом чтении два законопроекта в рамках антикартельного пакета.

Теперь за заключение картеля и участие в нем, если это деяние причинило крупный ущерб, наказания по статьям УК РФ будут ужесточены.

По новым правилам, преступлением будет считаться, если картель принёс доход свыше 100 миллионов рублей. Для суммы в 500 миллионов рублей предусмотрена ответственность за хищение в особо крупном размере.

Так же было принято решение о вводе квалифицирующих признаков в отношении лиц, которые являются бенефициарами и руководителями компаний.

За воспрепятствование антимонопольным проверкам будет введена административная ответственность.

Ранее: в Госдуму внесут законопроект о выплате тринадцатой пенсии в декабре.