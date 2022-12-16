Петербургский фонд помог жильцам пострадавшего дома в Мариуполе

Они получили обогреватели, зимние вещи и одеяла.

Во время боев за Мариуполь боевики «Азова» (формирование запрещено в России) превратили одну из местных жилых многоэтажек в укрепрайон. Имущество самих жильцов разграбили, а несогласных убили. После дом штурмовали бойцы «Ахмата», он сильно пострадал, передает «ЛенTV».

В доме живёт немало пожилых людей, ветеранов труда, матерей-одиночек. В итоге все они остались без самого необходимого посреди зимы — без обогревателей, газовых плит, одеял и теплых вещей. Они попросили помощи у главы благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирины Дрозденко.

Получив письмо от одного из жильцов пострадавшего дома, Дрозденко тут же приняла меры: меньше чем через три недели в Мариуполь прибыли две машины с благотворительной помощью. Этому посодействовали Комитет по социальной защите, Торгово-промышленная палата региона и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.