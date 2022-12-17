В Петербурге на пожаре погибла женщина

На месте работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, возгорание случилось вечером, 16 декабря, в квартире многоэтажки.
Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пламя площадью 10 кв. метров.
В результате несчастного случая погибла женщина.
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16.12.2022 42