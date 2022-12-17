Юрист Поздняков заявил о способности мошенников узнать баланс карты через воровство чека

Эксперт в сфере юриспруденции Игорь Поздняков выступил с утверждением о том, что преступники располагают большим количеством способов, позволяющих им получить информацию о балансе банковской карты.

Из представленной им в ходе общения с информационным агентством «Прайм» точки зрения следует, что наиболее лёгким вариантом всё ещё следует считать наблюдение за возможной жертвой, когда та получает денежные средства в банкомате. Схожим вариантом, утверждает юрист, можно назвать собирание чеков, выдаваемых банкоматом.

Куда более сложным и требующим хорошего понимания технологий методом считается применение «лазеек» в официальных приложениях, которые создают банки. Несмотря на их надёжность, специалист назвал подобные варианты получения засекреченной информации слишком дорогими и сложными в реализации.

В заключение он указал на тот факт, что сведений относительно количества финансов на карте не хватит для того, чтобы снять с неё деньги. Мошенники получают информацию об этом параметре только ради того, чтобы с большей долей вероятности убедить жертву в своей причастности к банку. Именно по данной причине никогда не следует назвать им никакие коды, приходящие вам от банка и прочие личные сведения.