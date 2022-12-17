В Парголово вспыхнул крупный пожар

Сведения о пострадавших не поступали.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, днем в субботу, 17 декабря, в частном секторе в Парголово произошло возгорание.
Прибывшие на место спасатели тушили пожар на площади 300 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось спустя 40 минкт.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 8 единиц техники и 32 человека личного состава.
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16.12.2022 98