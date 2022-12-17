Водитель легковушки попал в больницу после столкновения с лосем в Ленобласти

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, автомобиль «Шевроле» сбил лося у деревни Монастырёк в Сланцевском районе.
От сильнейшего удара легковушка оказалась сильно повреждена, а ее водитель госпитализирован силами медиков.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы избежать возгорания. Они же ликвидировали последствия ДТП.
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08.12.2022 1307