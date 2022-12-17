Водитель легковушки попал в больницу после столкновения с лосем в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, автомобиль «Шевроле» сбил лося у деревни Монастырёк в Сланцевском районе.

От сильнейшего удара легковушка оказалась сильно повреждена, а ее водитель госпитализирован силами медиков.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы избежать возгорания. Они же ликвидировали последствия ДТП.

Вам будет интересно
Черный Водяной Кролик: что сулит 2023 год по восточному календарю?
Грядущий год будет особенным. Это напрямую связано с тем, что из 12 вариантов животных-покровителей только два раза одновременно встречаются несколько...
08.12.2022 1307
Автор