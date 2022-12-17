В Петербурге открылась Рождественская ярмарка

Ярмарка на Манежной площади продлится до конца новогодних выходных.

По информации Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, в городе на Манежной площади открылась XVII Рождественская ярмарка. В этом году ярмарку вновь оформили в стиле сказки Эрнеста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

Жители и гости города смогут насладиться праздничной атмосферой вплоть до 9 января.

Посетить ярмарку можно будет ежедневно с 12:00 до 21:00, однако с 1 января график работы будет изменен с 14:00 до 21:00.