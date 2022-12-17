На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 1 — 6 ограничение скорости движения в оба направления с 22:00 до 07:00, погрузка и вывоз снежных валов.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0—37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдером;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков и буферов от снега;
- км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега у барьерного ограждения.