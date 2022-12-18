«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Пулково в Ташкент и Анталью

Российская авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первые рейсы из Петербурга в Ташкент и Анталью. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.
Рейсы выполняются трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. На обеих воздушных линиях задействованы самолеты Boeing 737-800.
Ранее Росавиация вновь продлила ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. На этот раз до 21 декабря.
Вам будет интересно
В Пулково ввели досмотр при выходе на посадку. Режим максимальной террористической угрозы ввели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали...
16.11.2022 194