«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Пулково в Ташкент и Анталью

Российская авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первые рейсы из Петербурга в Ташкент и Анталью. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.

Рейсы выполняются трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. На обеих воздушных линиях задействованы самолеты Boeing 737-800.

Ранее Росавиация вновь продлила ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. На этот раз до 21 декабря.